CANILLO
El bus a demanda es reforça amb un vehicle més a l’hivern
El servei va registrar 29.722 passatgers durant l’any passat
El comú va posar en marxa, ahir, un segon vehicle al servei de bus a la demanda Uclic. La mesura estarà vigent fins a l’1 de març del 2026 i s’emmarca en l’increment d’afluència d’usuaris propi de la temporada alta d’hivern. L’objectiu d’aquest reforç és millorar la fluïdesa del servei, reduir els temps d’espera i evitar retards, garantint una resposta més àgil i eficient a les necessitats de mobilitat dels residents, treballadors i visitants. La decisió respon als bons resultats obtinguts en la campanya d’hivern anterior, en què també es va implementar un segon vehicle, amb una acollida positiva.
Les rutes més sol·licitades són les que connecten Canillo i el Tarter
El cònsol major, Jordi Alcobé, va destacar: “Amb la incorporació del segon bus durant l’hivern, Canillo reafirma la seva aposta per una mobilitat més sostenible i eficient, reduint l’ús del vehicle privat i facilitant els desplaçaments interns de manera ràpida i còmoda.”
El servei s’ha consolidat com una alternativa de mobilitat sostenible, flexible i adaptada a la realitat dels desplaçaments interiors de la parròquia. Segons dades del comú, l’any 2024 va registrar 29.722 passatgers, amb un pic d’ús al gener (4.308 usuaris), seguit del desembre (3.270) i el març (2.929). Els mesos amb menys activitat van ser l’octubre, maig, juny i setembre, amb xifres inferiors als 2.000 passatgers. Les rutes més sol·licitades són les que connecten Canillo i el Tarter.