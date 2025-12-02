LA MASSANA
La Mola de Cal Quico obrirà al públic el 24 de desembre com a caseta del Pare Noel
La Mola de Cal Quico, edifici històric del 1785 recentment adquirit pel comú de la Massana, obrirà per primera vegada al públic el 24 de desembre convertida en la caseta del Pare Noel. L’accés es farà pel nucli antic, decorat amb llums, en una proposta que vol unir tradició i patrimoni.
El Nadal massanenc començarà el 5 de desembre amb l’encesa de llums i una xocolatada popular a la plaça de l’Església. La programació, centrada especialment en els infants, inclou el retorn de l’Estelàrium –del 26 al 30 de desembre– amb noves atraccions i tallers, i la polsera estel·lar de tres euros o gratuïta amb compres als comerços locals. Entre les novetats hi ha també la baixada amb llumetes a Pal, prevista per al 4 de gener. La parròquia completarà les festes amb l’arribada dels Reis d’Orient, concerts, contacontes i activitats culturals.