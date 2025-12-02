Reunió dels cònsols

Els comuns proposen tenir el dret d'adquirir béns immobles de manera preferent

La qüestió es regularia introduint el dret de tempteig a la Llei del Sòl

Els cònsols durant la presentació de les propostes per assegurar un creixemt sostenible

Els cònsols durant la presentació de les propostes per assegurar un creixemt sostenible

Andorra la Vella

Els comuns proposen que s'introdueixi el dret de tempteig comunal a la Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU). Aquesta modificació permetria que les corporacions tinguessin mecanismes legals per adquirir béns immobles de manera preferent. La mesura vol facilitar l'obtenció d'habitatge públic, millorar la protecció del territori de l'especulació, garantir la protecció del patrimoni cultural i natural i dotar l'administració de més eines per a l'ordenació del territori.

