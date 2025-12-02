Andorra Recerca i Innovació
Canillo acull un seminari sobre l'adaptació dels territoris pirinencs al canvi climàtic
Les jornades reuneixen experts d'Andorra, França i Espanya
Canillo és l’escenari, avui i demà, del tercer seminari general del projecte europeu Piton, una iniciativa del programa Poctefa que busca definir estratègies locals d’adaptació al canvi climàtic als Pirineus. El seminari reuneix una desena d’entitats i institucions de França, Espanya i Andorra, amb Andorra Recerca i Innovació (AR+I) com a soci andorrà i el comú de Canillo com a amfitrió.
La trobada d'avui ha servit per analitzar els resultats dels processos participatius fets en diversos territoris de muntanya, com La Molina, el Capcir, Couserans i Canillo, on s’ha implicat activament el teixit associatiu, les institucions i els actors econòmics locals.
"El canvi climàtic, amb un escalfament mitjà de 2 graus als Pirineus, ens obliga a repensar el futur de les zones de muntanya", ha dit Lucas Meheux, de l’Agence des Pyrénées. Des d’AR+I, Ian Serra ha destacat que, malgrat les diferències socioeconòmiques, les problemàtiques són comunes i "les solucions només poden arribar escoltant els actors locals".
La consellera Coia Torres ha valorat molt positivament l’experiència dels focus groups celebrats a Canillo, destacant que "la participació directa de la ciutadania ens ajuda a construir solucions realistes i sostenibles".
El projecte Piton finalitzarà el 2026 i preveu encara nous tallers participatius després de l’hivern. L’objectiu final és obtenir una metodologia aplicable que guiï la transició climàtica de cada territori d’alta muntanya dels Pirineus.