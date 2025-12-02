Andorra la Vella 

El comú destina 55.000 euros a renovar el paviment de l'àrea de jocs del Parc Central

Les obres s'allargaran quatre setmanes 

Un tram del Parc Central, al costat de la sala d'exposicions de Govern

Un tram del Parc Central, al costat de la sala d'exposicions de Govern

Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella ha iniciat una actuació per reparar i renovar els trams més deteriorats del paviment del Parc Central, amb l’objectiu de reforçar la seguretat dels usuaris i corregir les irregularitats que dificulten el drenatge en dies de pluja. Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Occitalia Construccions i Serveis per un import de 54.923,40 euros, tindran una durada prevista de quatre setmanes.

Les zones més afectades es concentren a la part baixa de l’àrea de jocs i en espais que no es van renovar durant les obres del 2023, on les llambordes han anat cedint i acumulant aigua.

El projecte també inclou la pavimentació d’un camí de terra proper als jocs infantils, que passarà a integrar-se amb llambordes similars a les de la resta del parc per millorar la continuïtat dels accessos i facilitar la mobilitat. L’actuació permetrà així uniformitzar l’espai i optimitzar el drenatge del recinte.

