Andorra la Vella
El comú destina 55.000 euros a renovar el paviment de l'àrea de jocs del Parc Central
Les obres s'allargaran quatre setmanes
El comú d’Andorra la Vella ha iniciat una actuació per reparar i renovar els trams més deteriorats del paviment del Parc Central, amb l’objectiu de reforçar la seguretat dels usuaris i corregir les irregularitats que dificulten el drenatge en dies de pluja. Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Occitalia Construccions i Serveis per un import de 54.923,40 euros, tindran una durada prevista de quatre setmanes.
Les zones més afectades es concentren a la part baixa de l’àrea de jocs i en espais que no es van renovar durant les obres del 2023, on les llambordes han anat cedint i acumulant aigua.
El projecte també inclou la pavimentació d’un camí de terra proper als jocs infantils, que passarà a integrar-se amb llambordes similars a les de la resta del parc per millorar la continuïtat dels accessos i facilitar la mobilitat. L’actuació permetrà així uniformitzar l’espai i optimitzar el drenatge del recinte.