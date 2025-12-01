Música
Space 92 i Andres Campo actuaran junts per primer cop a l'Hibernation
Les entrades per la vuitena edició ja estan disponibles online
La vuitena edició del festival Hibernation arrenca amb força anunciant una exclusiva mundial: l’actuació conjunta, per primera vegada, de Space 92 i Andrés Campo, dues figures clau de l’escena electrònica internacional. Aquesta col·laboració inèdita marca l’inici d’una nova etapa per al festival, sota el lema New Era. El cartell, encara per completar, reunirà grans noms de l’escena internacional, amb estils que van del house al hard techno.
El festival oferirà quatre escenaris: dos de dia (Mountain Stage i Igloo) i dos de nit (Main Stage i Polar), a més de food trucks i espais de venda de marxandatge.
Les entrades ja estan disponibles, amb opcions amb forfait i sense. Més endavant, es posaran a la venda entrades físiques a preus especials per a residents.