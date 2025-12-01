REPORTATGE
La llum que fa tradició
La segona edició de ‘Canillo Brilla’ arreplega un miler de persones en la seva inauguració amb un format més ampli i una nova ubicació.
A Canillo ja es respira l’ambient nadalenc. Més d’un miler de persones van assistir aquest vespre a l’acte inaugural de Canillo Brilla, que arriba a la seva segona edició amb un format més ampli, una nova ubicació i una aposta clara per convertir-se en un dels grans esdeveniments hivernals del país. L’encesa oficial de llums i el concert d’Alys Paramà van marcar l’inici d’una temporada festiva que s’allargarà fins a l’1 de febrer del 2026 i que vol oferir una experiència immersiva i renovada.
La principal novetat d’enguany és el trasllat de l’esdeveniment a l’aparcament de Sella, un espai més gran que va permetre desplegar una ambientació lumínica de major format i una circulació més fluida. El recorregut va incorporar zones temàtiques, punts de llum, espais familiars i noves propostes que conviden residents i visitants a submergir-se en l’univers nadalenc de Canillo. El cònsol major, Jordi Alcobé, va destacar que “el projecte ja forma part de la identitat d’hivern” del comú i que aquesta ampliació respon a la voluntat de créixer i oferir una experiència a l’altura de l’entusiasme del públic.
L'esdeveniment s'allargarà fins a l'1 de febrer amb una experiència renovada i amb moltes novetats
En la mateixa línia, la consellera de Participació Ciutadana, Comunicació i Innovació, Coia Torres, va subratllar el caràcter comunitari i inclusiu de la proposta. Canillo Brilla, va remarcar, “vol ser un punt de trobada per a les famílies del poble, un referent per als residents del país i un atractiu per als turistes que busquen un Nadal diferent, ple de llum i màgia”.
La segona edició va arribar carregada de novetats: cinc casetes d’artesans amb productes locals i de temporada, quatre foodtrucks, cinc espais de photocall, una ampliació de les zones temàtiques i la nova activitat Camí dels Tions. A més, se suma una programació musical gratuïta que inclou actuacions d’Alys Paramà, Canillo’s Band Tocand, Antoniès Darkness, Neus Mar i Rocío González, així com activitats especials programades entre el 20 de desembre i el 4 de gener.
L’èxit de l’edició anterior va ser clau per donar aquest nou impuls. L’any passat, el parc de llums instal·lat al càmping Pla de Canillo va rebre 22.000 visitants des de l’1 de desembre fins al 6 de gener, amb una mitjana de 900 persones diàries durant les festes i un pic de més d’un miler de visitants el 29 de desembre.