Cultura
L'Ossa d'Ordino es representarà diumenge
La representació tindrà lloc a les 12 hores a la plaça del Prat de Call
La plaça del Prat de Call d’Ordino acollirà diumenge, a les 12 hores a la plaça del Prat de Call, una nova edició de l’Ossa d’Ordino, una escenificació teatral popular que combina sàtira rural, personatges arquetípics i paròdies de l’actualitat. L’obra consta de dues parts: una infantil (El despertar de l’Osseta) i una d’adulta (L’última Ossa d’Ordino), amb la participació de més de cinquanta persones.
L’Associació de Cultura Popular d’Ordino oferirà caldo calent als assistents. La festa forma part del patrimoni immaterial reconegut per la Unesco i ha estat declarada Festa d’interès cultural pel Govern d'Andorra.