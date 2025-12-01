ANDORRA LA VELLA
El comú prepara un paquet de mesures per promoure el civisme
Dos agents cívics sensibilitzaran els ciutadans sobre les normes bàsiques d’urbanitat i sancionaran els incompliments a partir del gener.
El comú d’Andorra la Vella posarà en marxa un paquet de mesures l’any vinent per promoure el civisme. Una de les més importants és la creació de la figura de l’agent cívic, a qui s’encarregarà la tasca de sensibilitzar els ciutadans sobre les normes bàsiques d’urbanitat i, si s’escau, sancionar els incompliments. L’equip estarà format per dos agents, que treballaran de manera conjunta amb Circulació i tindran presència al carrer “en tots els moments del dia”, segons va explicar el cònsol major, Sergi González, en l’últim consell de la gent gran, celebrat el dijous d’aquesta setmana. Sant Julià de Lòria també incorporarà aquesta figura a l’organigrama comunal a principis de l’any vinent.
El civisme va ser, de fet, un dels punts que va centrar bona part del debat en el consell. En aquest sentit, la gent gran va lamentar que cada vegada hi hagi més patinets elèctrics i monopatins circulant a tota velocitat per les voravies. González va assenyalar que el comú llançarà en els propers mesos una campanya de comunicació perquè tothom tingui present la normativa reguladora de l’ús d’aquesta mena de vehicles. “Hi ha missatges que cal deixar clars”, va remarcar el mandatari. “És cert que cada cop es fa més complicada la convivència entre vianants, patinets i bicicletes en alguns espais”, va admetre, per la seva part, la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro. És per això que cal “habilitar zones on puguin circular” i “començar a prohibir-los el pas quan hi hagi una alternativa”.
Les queixes
A part d’alertar sobre el mal comportament d’alguns conductors de patinets i altres vehicles, la gent gran d’Andorra la Vella també està preocupada per l’increment del nombre de propietaris de gossos que no recullen els excrements de les seves mascotes i la profusió de deixalles, sobretot ampolles i envasos de productes d’alimentació, al passeig del riu. El cònsol major va recordar, amb relació a aquest punt, que el comú instal·larà càmeres de videovigilància a la zona amb el mateix objectiu: prevenir l’incivisme i identificar eventuals infractors. González va remarcar, a més, que es col·locaran més dispositius d’enregistrament en altres punts de la parròquia.
El comú d’Andorra la Vella ha destinat aquest any sis milions d’euros del pressupost per a tasques de neteja. És més del 10% del total, ja que els comptes del 2025 s’enfilen a 56 milions d’euros. És una xifra que demostra, va assenyalar el cònsol en el consell de la gent gran, que els esforços que fa la corporació per mantenir la parròquia en bones condicions d’higiene són importants. “Hi ha moltes hores de treball cada setmana de l’equip del departament”, va destacar el mandatari.
Accions
- DOS AGENTGS CÍVICS A PARTIR DEL GENER. A partir del gener dos agents cívics estaran encarregats de sensibilitzar els ciutadans sobre el civisme i sancionar les infraccions.
- CAMPANYA SOBRE PATINETS I MONOPATINS. El comú llançarà una campanya de comunicació per deixar clares les normes sobre la circulació de patinets elèctrics, monopatins i altres vehicles.
- CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA AL PASSEIG. El comú instal·larà càmeres de videovigilància al passeig del riu, així com en altres punts de la parròquia. Els aparells permetran prevenir l’incivisme.