SANT JULIÀ DE LÒRIA
El comú inicia la segona fase de la remodelació del parc del Prat del Senzill
La segona fase de les obres del parc del Prat del Senzill comencen avui i tindran una durada aproximada de noranta dies. A partir d’ara es posen en marxa els treballs, delimitant la zona d’obres entre el pumptrack i la zona de petanca. Segons va informar l’ANA, ambdues àrees continuaran operatives fins a les últimes setmanes de l’obra, quan s’ampliarà el recinte de treball per completar els treballs pendents. Durant aquesta fase es modificarà la disposició de les places d’aparcament i s’inhabilitarà temporalment la zona de lavabos i el magatzem. Per a aquests treballs, el comú hi destinarà un total de 755.836,05 euros, incloent-hi el canvi de paviments, els treballs de paisatgisme i la instal·lació de nous jocs del parc. Aquest projecte va ser impulsat pel Comú a l’inici del mandat pel deteriorament de les instal·lacions i la manca d’espais verds i d’oci.