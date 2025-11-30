DANSA
L’Esbart Sant Romà fa ple amb l’estrena de ‘Com pesa la terra’ al Complex d’Encamp
L’Esbart Sant Romà d’Encamp va estrenar ahir Com pesa la terra, la nova producció amb què obre oficialment la temporada 2026. L’espectacle, presentat en dues sessions, va omplir la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, confirmant l’expectació que havia generat.
La proposta, interpretada per una vintena de dansaires, combina la dansa tradicional i la contemporània. “Volem expressar aquest vincle que ara més que mai ens empeny a pensar en la nostra identitat”, va explicar el conseller de Cultura, Infància i Joventut d’Encamp i membre de l’esbart, Joan Sans.
La presidenta de l’Esbart, Olga Moreno, va assenyalar tres pilars que van dotar d’identitat pròpia l’espectacle: la coreografia, de Maribel Moreno; la música, de Lluís Cartes, i un vestuari “amb un punt especial” que reforça l’atmosfera de la peça.