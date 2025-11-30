Sant Julià
Arrenca la segona fase de remodelació del parc del Prat del Senzill
Les obres començaran demà, tindran una durada de 90 dies i compten amb un pressupost de 755.836,05 euros
El comú de Sant Julià de Lòria posarà en marxa demà la segona fase de les obres de remodelació del parc del Prat del Senzill, amb una previsió de durada d’uns 90 dies. En aquesta nova etapa, es delimitarà una àrea de treball situada entre el ‘pumptrack’ i la zona de petanca, espais que continuaran oberts al públic fins a les darreres setmanes d’intervenció, quan s’ampliarà el recinte d’obres per completar els treballs finals. La fase inclourà la modificació de les places d’aparcament, la inhabilitació temporal de la zona de lavabos i del magatzem, així com canvis de paviment, treballs de paisatgisme i la instal·lació de nous jocs infantils. El pressupost destinat és de 755.836,05 euros.
El projecte de renovació del parc es va impulsar a l’inici del mandat per fer front al deteriorament de les instal·lacions i a la manca d’espais verds i d’oci al centre de la parròquia. En la primera fase, el comú va comptar amb la col·laboració del Consell d’Infants del curs 2023-2024, que va proposar la creació del circuit ‘pumptrack’, inaugurat el passat 13 d’octubre.