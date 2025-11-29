ENCAMP
El NeuFest torna per avivar el comerç al Pas
Els assistents podran provar el material dels 20 expositors de marques d’esquí i ‘snowboard’
El comú d’Encamp impulsarà un cap de setmana d’activitats lúdiques al Pas de la Casa els pròxims 13 i 14 de desembre, amb l’objectiu de dinamitzar la localitat i donar visibilitat a l’inici de la temporada d’hivern. El NeuFest, que s’ubicarà a peu de pistes, reunirà una vintena d’expositors de marques d’esquí que permetran als visitants provar material a través d’un circuit paral·lel d’esquí alpí i una àrea destinada al freestyle. En total, l’esdeveniment comptarà amb 14 marques d’alpí, 13 de freeride, sis d’snowboard, quatre de freestyle i dues d’esquí de muntanya. La voluntat del comú és facilitar que els esquiadors puguin testar diferents equips i, posteriorment, adquirir-los als comerços del Pas. Aquest format d’esdeveniment ja s’havia celebrat fa una dècada, però es va deixar de fer. Ara, el comú ha decidit recuperar-lo com a eina per reactivar la localitat. Inicialment, s’esperava comptar amb deu expositors, però la xifra final ha superat amb escreix les previsions i les dates s’han triat tenint en compte tant l’arrencada de la temporada com la proximitat de Nadal.
“Volem donar visibilitat al Pas i a l’estació, oferir servei a l’esquiador i generar retorn comercial”
“Els objectius són donar visibilitat al Pas de la Casa i a l’estació, oferir servei a l’esquiador just a l’inici de temporada i, sobretot, generar retorn comercial”, va explicar el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot. Per participar en les proves de material, caldrà inscriure’s prèviament mitjançant la web del comú. Tot i que les activitats són gratuïtes, els usuaris hauran de disposar de forfet per accedir a les zones habilitades. Segons Marot, “la gent va a cadascuna de les marques per veure quina és l’opció dels diferents esquís que estan oferint per poder-los provar”. Grandvalira prepararà dues zones específiques: un traçat tipus eslàlom i un espai de freestyle, pensats per fer-hi una primera “aproximació a nivell molt amateur”. El NeuFest també inclourà activitats paral·leles: sessions musicals amb discjòqueis, repartiment de caldo calent i una baixada de torxes.
Des del sector comercial, la valoració és positiva. Maxime Bony, representant dels comerciants del Pas de la Casa, va considerar que la proposta “és important” perquè pot incentivar les vendes. “La gent podrà venir a les botigues per preguntar quines marques tenim, veure què es pot provar i els enviarem a peu de pistes; després, si els convenç, podran tornar per finalitzar la compra”, va explicar.