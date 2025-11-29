Cultura
L’Esbart Sant Romà fa ple amb l’estrena de 'Com pesa la terra' al Complex d’Encamp
Les entrades per a la resta de representacions de la temporada es poden adquirir a través de la web del comú
L’Esbart Sant Romà d’Encamp ha donat aquesta tarda el tret de sortida oficial a la temporada 2026 amb l’estrena de 'Com pesa la terra', un espectacle de nova creació que ha omplert la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp en les dues sessions programades, a les 18 i a les 21 hores. Una proposta interpretada per una vintena de dansaires que, seguint l’estil propi de la formació, ha tornat a combinar la dansa tradicional i la contemporània. "Volem expressar aquest vincle, aquesta crida, aquest convit a la reflexió sobre el pes de la terra que ara més que mai ens crida a pensar sobre els nostres vincles i la nostra identitat" ha comentat el conseller de Cultura, Infància i Joventut d'Encamp i també membre de l'esbart, Joan Sans, comenta l'espectacle.
La peça reflexiona sobre la relació entre les persones i la terra, i sobre com aquest vincle es transforma al llarg de la vida. El títol, inspirat en la cançó Pena salada de Sílvia Pérez Cruz, ha servit de fil conductor d’una posada en escena carregada de força expressiva.
La presidenta de l’Esbart, Olga Moreno, ja va destacar durant la presentació de l’espectacle que tres elements han estat clau per donar potència a la proposta: la composició coreogràfica, signada per Maribel Moreno; la música original de Lluís Cartes, que incorpora instruments tradicionals com el pandero quadrat, la pandereta, els pitos i els bastons; i un vestuari “amb un punt especial” que aporta una identitat diferencial a l’espectacle. En un dels moments de la peça, els mateixos dansaires han interpretat en directe alguns d’aquests instruments, donant-los vida i creant un instant de complicitat escènica molt particular.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut d’Encamp, Joan Sans, ja havia subratllat que aquesta estrena marca l’inici “d’un any intens i ple de reptes” per a l’Esbart, que enguany consolida col·laboracions i ampliarà la seva presència en festivals. Sans també va recordar que enguany es commemoren els 37 anys de la refundació de l’entitat, el 1989, i va elogiar la seva trajectòria “respectant la tradició, evolucionant amb sensibilitat i mantenint viva la cultura de la parròquia”.
Les entrades per a la resta de representacions i activitats de la temporada es poden adquirir a través de la web del comú d’Encamp.