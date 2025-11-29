ANDORRA LA VELLA / ESCALDES-ENGORDANY
L’encesa de llums conjunta dona la benvinguda a un Nadal ple d’activitat
La posada en marxa de la il·luminació torna a unir les parròquies de la vall central
Andorra la Vella i Escaldes-Engordany van donar la benvinguda ahir a l’època nadalenca amb un esdeveniment que ja ha esdevingut un clàssic d’aquestes dates: l’encesa de llums de Nadal al carrer de la Unió, frontera urbana entre les dues parròquies. L’acte, carregat de simbolisme, donarà pas a un conjunt d’activitats que durant les pròximes setmanes tindran lloc a la vall central i que s’adrecen a famílies del país, però també a tot el públic estranger que es desplaça fins al Principat en aquestes dates.
Els cònsols majors d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, Sergi González i Rosa Gili, van ser novament els encarregats d’inaugurar la festa. Tot just després d’activar la il·luminació, la companyia Stelzen Art va recórrer l’artèria comercial formada per les avingudes Carlemany i Meritxell amb l’espectacle itinerant Night of light, que va desembocar a la plaça Príncep Benlloch, a la porta d’entrada al centre històric d’Andorra la Vella.
González va destacar el gran ambient que es va viure al carrer de la Unió en el moment de l’encesa de llums i va mostrar-se molt satisfet de poder celebrar un any més aquest acte que ja és tota una tradició. “Estem molt contents de poder col·laborar amb els companys d’Escaldes per fer aquesta encesa. Viurem 39 dies de Nadal i crec que les dues corporacions hem fet molt bona feina. Ja es veu i es respira pels carrers i places aquest esperit de Nadal”, va explicar el mandatari.
Per la seva banda, Gili va apuntar que aquesta és una festa de tots, però especialment dels infants. “Esperem que sigui un bon Nadal ple de màgia, que hi hagi molta gent i que vagi molt bé a tothom”, va afegir la cònsol.
Festa a la plaça
Tot seguit, la capital va encendre el Poblet de Nadal la plaça del Poble. L’acte va començar cap a dos quarts de vuit del vespre, quan va fer-se l’encesa del sostre de llums, a càrrec de l’Abril i l’Ilian, els dos infants escollits pels menairons del Poblet de Nadal. També hi van participar González, la cònsol menor, Olalla Losada, el cap de Govern, Xavier Espot, i el síndic general, Carles Ensenyat.
Durant la inauguració, Losada va destacar l’alegria de la corporació pel fet que “ens acompanyin dos nens que van fer l’esforç d’escriure una carta explicant les motivacions per ser els responsables d’encendre el Poblet de Nadal”. L’Ilian va revelar, per la seva part, el contingut de la proposta: “Jo tinc deu anys i m’estic fent gran, i vull continuar tenint aquesta il·lusió. Vull encendre el llum per compartir la meva il·lusió amb tots els que m’envolten.”
Sobre la gran afluència de públic, Losada va assenyalar: “Hem enviat una invitació participativa a tota la gent d’Andorra la Vella” perquè “tots puguin participar d’un recorregut a través del Poblet de Nadal”. L’acte inaugural també va comptar amb la participació dels fallaires d’Andorra la Vella, el Cor dels Petits Cantors d’Andorra i la banda del Conservatori de Música d’Andorra la Vella, que van acompanyar l’arribada de centenars de persones a la plaça.
El Poblet de Nadal romandrà obert fins al 5 de gener amb activitats, espectacles i parades artesanals repartides per diferents punts de la parròquia, però amb l’epicentre a la plaça del Poble.