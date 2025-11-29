FALLES DELS PIRINEUS
Celebració del desè aniversari de la inscripció al Patrimoni Cultural Immaterial
Andorra celebra aquest cap de setmana el 10è aniversari de la inscripció de les falles dels Pirineus al Patrimoni Cultural Immaterial de la Unesco. La jornada començarà a les onze amb un taller de falles conjunt, en què els col·lectius fallaires de les Valls d’Andorra elaboraran de manera col·laborativa les falles que simbolitzen la unió i la tradició compartida del país. L’activitat tindrà lloc al carrer dels Veedors d’Escaldes-Engordany. A la tarda, el programa es traslladarà a Andorra la Vella. A dos quarts de sis, el centre cultural la Llacuna acollirà una conferència de Mireia Guil, doctora en antropologia cultural, que aprofundirà en el paper de la Unesco en la preservació de les tradicions vives. Tot seguit representants del món fallaire i experts en patrimoni cultural reflexionaran sobre el present i el futur d’aquesta tradició pirinenca.