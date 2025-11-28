ANDORRA LA VELLA
Tret de sortida a l’experiència de realitat virtual ‘Fairy Tales. La Ciutat dels Contes’
Fairy Tales. La Ciutat dels Contes és la primera experiència immersiva que té lloc a Andorra i es posa en marxa avui, juntament amb el Poblet de Nadal d’Andorra la Vella. Aquesta activitat permetrà a famílies i visitants endinsar-se en un món de fantasia inspirat en contes clàssics com Hansel & Gretel, Aladdin, Pinotxo i molts més. L’experiència està promoguda per blit.studio i compta amb el patrocini del comú d’Andorra la Vella i Myandbank.
Aquesta aventura és un viatge interactiu de 25 minuts amb capacitat per a 45 participants simultanis, pensat per a públic a partir de sis anys i sense límit d’edat, i en quatre idiomes. L’espai també serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Fairy Tales. La Ciutat dels Contes es podrà viure a la sala Consòrcia del Centre de Congressos fins al 5 de gener.