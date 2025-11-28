Festivitat
L'encesa de l'enllumenat dona el tret de sortida al Nadal a Escaldes i Andorra la Vella
Les properes setmanes comptaran amb activitats a les parròquies centrals
Andorra la Vella i Escaldes-Engordany donen la benvinguda a l'època nadalenca i aquest any ho tornen a fer de manera de conjunta amb l'encesa de les llums de Nadal. Aquest acte simbòlic dona pas a tot un seguit d'activitats que durant les properes setmanes tindran lloc a les dues parròquies i que s'adrecen a famílies del país, però també a tot el públic estranger que es desplaça fins al Principat en aquestes dates.
Els cònsols majors d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, Sergi González i Rosa Gili, han estat novament els encarregats d'inaugurar la festa. Tot just després d'encendre la il·luminació, s'ha donat pas a l'espectacle itinerant 'Night of light', de la companyia Stelzen Art, que s'ha clos a la plaça Príncep Benlloch, per donar pas a la inauguració oficial del Poblet de Nadal.
González ha destacat el gran ambient que s'ha viscut al carrer de la Unió durant el moment de l'encesa de llums i s'ha mostrat molt content de poder celebrar un any més aquest acte que ja és tota una tradició. "Molt contents de col·laborar amb els companys d'Escaldes per fer aquesta encesa. Viurem 39 dies de Nadal i crec que les dues corporacions hem fet molt bona feina. Ja es veu i es respira aquest esperit de Nadal", ha explicat.
Per la seva banda, Gili ha apuntat que aquesta és una festa de tots, però especialment dels infants. "Esperem que sigui un bon Nadal ple de màgia, que hi hagi molta gent i que vagi molt bé a tothom", ha afegit.