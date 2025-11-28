Activitats
Encamp impulsa un cap de setmana d’activitats i proves de material d’esquí al Pas de la Casa
El comú dinamitzarà la localitat amb el NeuFest, un esdeveniment lúdic que tindrà lloc el cap de setmana del 13 i 14 de desembre
El comú d'Encamp dinamitzarà el Pas de la Casa amb un esdeveniment lúdic ple d'activitats el cap de setmana del 13 i 14 de desembre. El NeuFest, situat a peu de pistes, pretén ser un espai d'expositors de marques d'esquí on la gent podrà provar el material dels 20 expositors que hi haurà a través d'una pista de paral·lel en esquí alpí i una altra zona de freestyle. En total hi haurà 14 marques d'esquí alpí, 13 de freeride, sis de snowboard, quatre de freestyle i dues d'esquí de muntanya. L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar visibilitat del Pas de la Casa i que els esquiadors provin diferents materials amb la finalitat que després puguin comprar-lo a les diferents botigues que hi ha a la localitat.
"Els objectius són donar visibilitat al Pas de la Casa i l'estació de pistes, donar servei a l'esquiador que tot just arrenquem la temporada i sobretot que els comerciants puguin tindre aquest retorn de tota aquesta gent", ha explicat el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica del comú d'Encamp, Nino Marot. S'han escollit aquestes dates perquè és just l'inici de la temporada d'esquí i també perquè molt a prop queden les festes de Nadal per fer les compres.
Totes les persones que vulguin participar en la prova de material s'hauran d'inscriure prèviament a través de la pàgina web de la corporació encampadana. Les activitats seran gratuïtes, però els usuaris hauran de disposar del forfet per poder utilitzar el material. "La gent va a cadascuna de les marques per veure quina és l'opció dels diferents esquís que estan oferint per poder-los provar", ha descrit Marot. Un cop obtinguin el material de les marques, podran provar-lo a través de dues zones que prepararà específicament per a l'ocasió l'estació de Grandvalira. Per una banda, hi haurà un traçat en format eslàlom i, per l'altra banda, es col·locarà una zona de freestyle. Tot plegat serà per fer una "aproximació a nivell molt amateur", ha detallat Marot.
Paral·lelament, hi haurà altres activitats. Durant els dos dies tindran lloc amenitzacions de festa amb discjòqueis, es donarà caldo calent per a tots els usuaris i visitants i dissabte a les 18:30 es produirà una baixada de torxes. Alhora, cada hora del cap de setmana s'oferiran cursos de conducció amb neu.
L'esdeveniment ja es va organitzar ara fa uns deu anys, però es va deixar de fer. Ara el comú d'Encamp ha decidit reprendre-ho perquè és una manera de dinamitzar la localitat. "Aquesta iniciativa neix del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa arran dels comerciants que formen part de l'associació i que s'ha estat treballant durant dos anys per poder-ho fer possible", ha descrit el conseller encampadà. La voluntat del comú era poder comptar amb deu expositors. Per aquest motiu des de la corporació s'han mostrat molt satisfets perquè han duplicat les expectatives.
Pels comerciants consideren que l'esdeveniment "és important" perquè pot ajudar a fomentar les vendes, ha comentat un dels representants dels comerciants del Pas de la Casa, Maxime Bony. "La gent també podrà anar als comerciants o als comerços per anar a preguntar a veure quines marques tenim, veure el que es pot provar i nosaltres els enviarem a peu de pista per poder provar aquestes marques i després ells podran venir als comerços per poder finalitzar una compra", ha assegurat Bony.