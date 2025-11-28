ENCAMP
Els urbans duran càmeres abans de Nadal
El comú garanteix que la utilització dels dispositius de pit protegirà els drets dels ciutadans
El comú d’Encamp va aprovar ahir el reglament que regula l’ús de les càmeres de pit dels agents de circulació, que han de validar totes les corporacions. En el cas d’Encamp són deu dispositius i, segons va indicar el cònsol menor, Xavier Fernández, “si tot segueix el calendari previst, abans de les festes de Nadal ja veurem els primers agents equipats amb aquestes càmeres unipersonals”. El mandatari va remarcar que “aquest reglament és fruit d’un treball conjunt entre tots els comuns i els equips tècnics i jurídics”, i que garanteix “la protecció de la privacitat dels ciutadans”.
El text incorpora la creació d’una comissió de control dels dispositius mòbils de videovigilància, així com els protocols per assegurar el compliment de la legislació de protecció de dades. “Aquestes càmeres no tan sols serviran per millorar la seguretat en la circulació, sinó també per donar més garanties a tots els ciutadans i visitants”, va afegir Fernández. Un cop validada la normativa per part comunal, l’ha d’avalar la comissió nacional de videovigilància i després es realitzarà la formació dels agents de circulació. Tot plegat s’ha de dur a terme durant el mes que ve perquè siguin operatives abans que finalitzi l’any.
Durant la sessió de consell també es va aprovar el nou reglament dels serveis d’Infància i Joventut: el Llaç d’Animació, l’àrea de Jovent, l’Espai Jove i el Punt d’Informació Juvenil. El conseller d’Infància i Joventut, Joan Sans, va destacar que “aquest reglament és una eina clau per garantir serveis integrals, segurs i de qualitat, alineats amb la legislació vigent”, i que “permet professionalitzar encara més l’atenció que oferim a infants i joves”. Entre les novetats, es fixa la titulació requerida a tot el personal i es reforcen els protocols de seguretat, salut i detecció social.