Escaldes-Engordany
Els Catarres donen el tret de sortida al Nadal a illa Carlemany
El concert va aplegar prop de 4.000 persones
El grup català Els Catarres van inaugurar ahir el Nadal 2025 a illa Carlemany amb un concert que ha reunit prop de 4.000 persones. Durant una hora, van repassar èxits com Jenifer, Diamants o Fins que arribi l’alba, combinant moments emocionants i festius. El compte enrere per encendre les llums nadalenques, liderat pels membres del grup, va oficialitzar l’inici de les festes al centre d’Andorra.
"El Món Màgic del Nivi", nova atracció de Nadal
Avui obre El Món Màgic del Nivi, una experiència immersiva gratuïta situada dins una gran caixa de regal a la planta baixa del centre. Estarà oberta fins al 5 de gener (excepte Nadal i Cap d’Any) i convida a descobrir la història d’un floc de neu molt especial.