ORDINO
El comú torna a impulsar el centre sociosanitari, ara a la Cortinada
L’equipament s’ubicarà a la zona de Camp de Ceró i es desenvoluparà mitjançant un model publicoprivat
Ordino no renuncia al centre sociosanitari. Del projecte, se’n parla com a mínim des de l’estiu del 2022, però no ha acabat mai de reeixir. La cònsol major, Maria del Mar Coma, va afirmar ahir que l’equipament es desenvoluparà mitjançant un model publicoprivat, ja que difícilment podria ser públic. “Ens agradaria molt que el projecte tirés endavant, perquè creiem que és essencial disposar d’un servei d’aquesta mena a les valls del nord, però hem de ser realistes: necessitem comptar amb tercers i el cost de les obres és elevat. Ara bé, pensem que és un projecte atractiu per al sector privat, ja que es faria en un terreny públic gratuït i amb exempció dels impostos de construcció”, va assenyalar la cònsol. El centre sociosanitari s’ubicarà a la Cortinada, a la zona del Camp de Ceró.
“[...] Hem de ser realistes: necessitem comptar amb tercers i el cost de les obres és elevat”
L’operador va proposar al comú la possibilitat de desenvolupar dos edificis diferenciats: un bloc de pisos amb serveis per a persones amb cert grau d’autonomia i, paral·lelament, l’edifici del sociosanitari, destinat a residents amb dependència més elevada. De fet, la cònsol va qualificar aquesta opció de “molt bona idea” perquè permetria adaptar-se millor a les diverses necessitats de la població, però va remarcar que el projecte encara es troba en una fase preliminar i que l’impuls definitiu dependrà de la col·laboració estreta amb Afers Socials, que haurà de definir les necessitats reals del país i la capacitat d’acollida del futur equipament.
“Espero que [el centre sociosanitari] no es faci com es va fer amb Grifols”
“Cal comptar amb la Massana: per a molta gent d’allà, venir aquí seria més a prop i més còmode”, va apuntar la cònsol, que va recordar que si finalment s’acaba materialitzant, el projecte es faria sota una concessió màxima de cinquanta anys, el període habitual per a aquesta mena d’infraestructures.
Per la seva banda, el conseller del grup de la minoria Enric Dolsa va comentar que, segons ell, per fer les coses correctament caldria convocar un concurs públic. “Espero que no es faci com es va fer amb Grifols”, va assenyalar.
UN NOU APARCAMENT A LA PLANA DELS CAMPS
A la sessió també va aprovar-se una partida de 150.000 euros per impermeabilitzar la coberta de la zona d’aigües del centre esportiu, on s’han detectat filtracions de la terrassa superior, i una altra de 84.000 euros per a les obres de la Plana dels Camps, que inclouen la creació d’una zona verda i d’un nou aparcament d’unes cent places. El projecte, que es va valorar inicialment en una mica més de dos milions d’euros, va quedar curt després que les empreses licitadores presentessin ofertes superiors al pressupost previst, motiu pel qual ha calgut reforçar-lo econòmicament. Les obres tenen un termini d’execució d’uns sis mesos.