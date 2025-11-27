ENCAMP
Es projecta un complex de luxe a l’inici de la carretera dels Cortals
Les cases, d’entre 250 i 350 metres quadrats, tindran un preu d’entre un milió i un milió i mig d’euros per unitat
Dos promotors privats construiran un nou complex residencial de luxe a Encamp. Segons el pla parcial de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable Nanta Alta, publicat en obert al web del comú d’Encamp, el terreny on s’edificaran els habitatges està situat al començament de la carretera dels Cortals i limita amb el riu de les Pardines. La tipologia residencial dels edificis serà la de xalets, cases adossades o plurihabitatges d’obra nova d’una superfície d’entre 250 i 350 metres quadrats, amb preus que podrien oscil·lar entre un milió i un milió i mig d’euros per unitat. Aquest preu s’ha calculat tenint en compte que el pla parcial atribueix un preu mitjà de venda al públic per als habitatges de la urbanització de 4.063,48 euros per metre quadrat.
El preu de venda al públic de les cases s'estima en 4.063,48 euros per metre quadrat
A la urbanització, amb 8.499,74 metres quadrats de sostre, podran encabir-se un màxim de 25 habitatges privats, més els que pugui construir el comú a la parcel·la edificable obtinguda gràcies a la cessió gratuïta, de 1.015,63 metres quadrats. El terreny privat està dividit en set parcel·les. Els promotors preveuen crear 75 places d’aparcament per als residents, el 50% més que l’exigit pel POUP d’Encamp per a un complex residencial com aquest.
El pojecte comercialitza en prevenda a través de les xarxes socials
Les despeses provisionals d’urbanització s’enfilen a 1.968.956,71 euros. L’import es repartirà entre els dos promotors en funció de les parcel·les adjudicades a cada part. Al pla parcial es preveu que la recepció de les obres d’urbanització per part del comú es faci d’aquí a un any, aproximadament. Abans, però, s’haurà d’aprovar amb caràcter definitiu el projecte d’urbanització. Actualment, i durant 19 dies hàbils, el pla parcial se sotmet a informació pública i tothom hi pot fer les al·legacions que hi consideri oportunes a l’apartat de Tràmits del web oficial del comú.
Comercialització
El projecte es troba en un estadi inicial. Tot just se n’està tramitant el pla parcial de reparcel·lació i, després d’urbanitzar el terreny, els promotors encara hauran de sol·licitar el permís de construcció al comú per poder començar a edificar. Tot i això, hi ha pressa per posar en marxa els treballs, ja que el futur complex residencial es promou obertament a través de les xarxes socials. El compte d’Instagram del Mountain Resort Nanta Alta Andorra anuncia, en una publicació del 3 de novembre passat, “la promoció de xalets més prestigiosa d’Andorra”, un “projecte visionari” que “combina l’autenticitat andorrana amb una perspectiva global”. La publicació, acompanyada d’una simulació de les cases feta amb ordinador, acaba animant els interessats a enviar un missatge per obtenir més informació i reservar plaça a la llista de prevenda.
L’activitat constructiva i immobiliària està en ple rendiment a la parròquia
A part de la parcel·la de 1.015,63 metres quadrats obtinguda pel comú en compliment de la cessió obligatòria i gratuïta del 10% del sòl, la corporació també rebrà una parcel·la de 2.371,92 metres quadrats de cessió per a vialitat i una altra de 26,26 per a serveis tècnics. A part de construir el nou vial i implantar els serveis, els promotors també hauran de bastir un mur per protegir les parcel·les del risc de corrent d’arrossegalls. És a dir, del desplaçament vessant avall d’una mescla de blocs rocosos, graves, sorres, llims, argiles i aigua d’una consistència semblant al formigó.
L’activitat constructiva està en ple rendiment a Encamp. Fa menys d’un mes el Diari va avançar que es construirà un complex residencial de luxe a Vila. Aquesta promoció, però, tindrà un impacte molt més important en la fesomia de la parròquia que Nanta Alta, ja que posarà al mercat 130 cases adossades. En aquest cas, els preus són inferiors: els habitatges s’anuncien en els portals immobiliaris per 630.000 i 740.000 euros, en funció del nombre de metres quadrats i altres prestacions.