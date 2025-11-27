Capital
Andorra la Vella posarà dos inspectors per a avisar i sancionar els comportaments incívics al carrer
La plantilla començarà a funcionar a inicis de l'any vinent
El comú d'Andorra la Vella posarà en marxa la figura de l'agent inspector per a avisar i sancionar els comportaments incívics al carrer. Així ho ha anunciat durant el plenari del consell de la gent gran el cònsol major de la parròquia, Sergi González. La plantilla, que començarà a funcionar de cara a inicis de l'any que ve, constarà de dos agents inspectors que seran els encarregats de realitzar l'avís a la persona que estigui duent a terme aquest tipus d'actes. En cas d'haver-hi una reincidència, serien ja els membres de circulació qui aplicarien les sancions.
Tal com ha assenyalat la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, "ja hem fet diferents campanyes de conscienciació" i encara "ens seguim trobant amb diferents persones que segueixen sent incíviques". Per tant, la consellera ha considerat que "és important continuar-les fent", però que "malauradament, no aprenem amb el fet que ens avisen" i "potser creiem que hem d'anar un pas més enllà".
Nazzaro també ha detallat que "l'incivisme no només és el paper que es llença a terra, sinó el restaurador que no compleix amb la seva terrassa o el que està impedint el pas de la via pública". "Hi ha moltes maneres de conviure i de ser incívics, no és tan sols pintant i deixant les coses brutes", ha assenyalat.
Patinets i bicicletes
Durant el plenari els consellers de la gent gran també han expressat el seu neguit envers la circulació de patinets elèctrics i bicicletes per les voravies i llocs de molta concurrència. D'aquesta forma, González ha proposat "fer una campanya per xarxes socials explicant la normativa" i on es donaran "alguns missatges clars".
En aquesta línia, Nazzaro ha explicat que "hem detectat que hi ha diferents zones de la parròquia en què les bicicletes i els patinets justament van per llocs on no caldria". Per tant, segons la consellera, "hem també d'habilitar zones perquè hi puguin anar" aquests vehicles i "començar a prohibir-los el pas quan hi hagi una alternativa". "És veritat que, depèn de l'espai, conviure persones, patinets, bicicletes i altres coses, com camions, cada cop es fa més complicat", ha assenyalat.
Un whatsapp per a la gent gran
Nazzaro també ha explicat que es crearà un canal de WhatsApp per a rebre informació sobre les activitats i serveis que ofereix el comú. "El canal de WhatsApp va ser una demanda que ens va començar a sorgir degut al fet que justament amb el col·lectiu de la gent gran sempre tenim el debat de com fer arribar la informació", ha detallat. Segons la consellera, "tenim, per una banda, qui utilitza la tecnologia" i "tenim, per una altra part, qui ho prefereix tot en paper". Per tant, "per a acontentar tothom", també s'instal·laran panells informatius a Casa Pairal.
D'igual forma, el conseller de la gent gran, Guillem Martínez, ha informat que s'estan creant uns fullets informatius (que després es farien arribar a les cases) on s'expliqui "de manera clara les activitats que es programen des del comú".