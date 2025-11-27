ANDORRA LA VELLA
Estabilitzar el talús de la Comella costarà 251.000 euros
En els últims anys hi ha hagut despreniments a la zona
El comú d’Andorra la Vella ha adjudicat les obres d’estabilització del talús de la carretera de la Comella, en el tram comprès entre el punt quilomètric 4,500 i 4,710, per 251.383,04 euros a l’empresa Inacces, SL. Unes obres a què el comú havia previst destinar una partida de 360.000 euros, segons el concurs que es va convocar el mes d’agost. Tal com recollia ahir el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el termini d’execució dels treballs és de cinc mesos. Per tant, podrien estar acabats cap a començament de la primavera de l’any vinent, si no hi ha imprevistos.
L’actuació respon a la necessitat de garantir la seguretat viària i prevenir possibles despreniments en un dels accessos més transitats de la parròquia. Els treballs inclouran diverses tècniques d’estabilització adaptades a les característiques de cada zona per reforçar la contenció del terreny i millorar la durabilitat de la via, com ara el sanejament de les zones de talús i la instal·lació de xarxes de triple torsió i eslingues, amb què es conté la caiguda d’elements rocosos.
Al llarg dels darrers anys s’han produït episodis de despreniments en aquesta carretera. Al febrer va haver-se de tallar la circulació al vial arran d’una esllavissada. A l’àrea afectada per la caiguda de rocs, situada entre la urbanització Comella Parc i la Plana, ja s’havia produït feia poc un altre despreniment.