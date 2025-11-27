Sessió de comú
Encamp tanca el tercer trimestre amb un superàvit de 9 milions d'euros
Els ingressos s'han enfilat fins als 32 milions
El comú d’Encamp ha tancat el tercer trimestre del 2025 amb un superàvit de 9 milions d’euros. Fins al 30 de setembre, la corporació ha ingressat 32 milions d’euros i n’ha gastat 23. Pel que fa als ingressos, la major part dels impostos directes provenen del sector de la construcció, un fet que l’oposició ha criticat perquè considera que a la parròquia s’hi està construint en excés.
"Nosaltres hem volgut deixar constància que la memòria d'execució del tercer trimestre de pressupost del 2025 ens sembla que és prou significativa de la política que es fa en el comú pel que fa al desenvolupament urbanístic", ha afirmat la consellera a l'oposició Marta Pujol. El grup a la minoria considera "preocupant" que els ingressos previstos durant els tres primers trimestres de l'any, en el cas del capítol d'impostos directes, ja s'hagi arribat a uns ingressos d'un 120% del que es preveu per tot l'any. Igual passa amb els impostos indirectes, pel qual asseguren que s'ha arribat al 170% del que es preveu per tot l'any.
"Pel que fa als impostos directes és sobretot a causa de l'impost de la construcció que és el que ha comportat més ingressos, i ens sembla que és justament per aquest excés de construcció que s'està autoritzant", ha declarat Pujol. A més, la consellera ha lamentat que les promocions que s'estan construint no siguin a preus assequibles, com per exemple les del carrer Balcó del Solà, pel qual Pujol ha esmentat que tenen un preu de 450.000 euros, i sense pàrquing. "Pensem que és un model de construcció que tampoc respon a les necessitats del mercat", ha argumentat. Per donar més múscul aquesta justificació, Pujol també ha comentat que fins i tot el mateix president de l'associació de contractistes d'Andorra s'ha posicionat cap a la mateixa direcció que els consellers de l'oposició.
Pujol també ha carregat contra l'equip comunal perquè aquest model actual no és gens sostenible. "No aconseguirem que els preus baixin amb aquest tipus de construcció i tampoc aconseguirem un desenvolupament urbanístic sostenible, que és el que ens estan recomanant els experts", ha manifestat la consellera d'Avancem.
Des de la corporació han defensat que per molt que el gruix important dels impostos directes provinguin del sector de la construcció, no suposen la majoria dels ingressos recaptats. "Estem parlant d'una partida de 3 milions d'euros dels 32 milions d'euros d'ingressos. Per tant, fer aquest debat sobre els ingressos en l'àmbit de l'impost de construcció i el nostre pressupost crec que els números parlen per si sols", ha replicat la cònsol major del comú d'Encamp Laura Mas.
Aprovat el reglament per l'ús de les càmeres unipersonals dels agents de circulació
El comú d'Encamp ha aprovat per assentiment el reglament de regulació de l’ús dels dispositius mòbils de videovigilància per part dels agents de circulació. El document preveu que els agents de circulació utilitzin càmeres de videovigilància, que portaran penjada en una armilla per tal de garantir "la seguretat de tots els ciutadans i ciutadanes i visitants que tenim al país", així com "garantir la seguretat dels agents de circulació", ha articulat el cònsol menor d'Encamp, Xavier Fernàndez.
La corporació ha encarregat deu càmeres que faran servir cada binomi quan estigui de servei. De totes maneres, els agents del cos hauran de fer-les servir seguint uns protocols molt específics per respectar els drets dels ciutadans i ciutadanes. "Aquestes càmeres sempre van apagades, graven constantment, però no es guarden les imatges. Llavors, quan la gent de circulació, la vulgui engegar, ho ha d'avisar verbalment o es clica el botó i s'encén una llum", ha relatat Fernàndez, que a continuació ha agregat: "Un cop fa aquesta acció, els dos últims minuts que s'han gravat sí que es guarden i a partir d'aquell moment es guarden totes les imatges fins que es torni a clicar el botó que demana per finalitzar la gravació d'aquestes imatges".
Aquest contingut filmat queda registrat en un núvol pel qual només hi haurà dues persones que hi podran accedir directament i després "aquestes imatges van directament a la comissió, que preveu el reglament per poder-les analitzar", ha descrit el cònsol menor. Per tranquil·litzar a la població, Fernàndez ha deixat clar que els agents no poden enregistrar contingut sempre que ells ho desitgin perquè "hi ha un protocol per determinar quan s'encenen", com seria el cas quan estiguin en perill, per exemple.
Aprovat el nou Reglament dels Serveis d’Infància i Joventut
La corporació encampadana també ha aprovat aquest dijous per assentiment el nou reglament de Règim Intern dels Serveis d’Infància i Joventut, que unifica la normativa vigent i ordena el funcionament del Llaç d’Animació, l’Àrea de Jovent, l’Espai Jove i el Punt d’Informació Juvenil.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut d'Encamp, Joan Sans, ha destacat que el reglament "garanteix serveis integrals, segurs i de qualitat" i permetrà "professionalitzar encara més l’atenció a infants i joves", ha precisat.
El text exigeix la titulació necessària al personal, reforça els protocols de seguretat i detecció social, simplifica inscripcions, manté la gratuïtat de l’Espai Jove, defineix millor el règim financer i incorpora un procediment sancionador per preservar la convivència.