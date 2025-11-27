Consell de comú
Coma admet que el futur centre sociosanitari d'Ordino "difícilment serà 100% públic"
El projecte s'ubicarà a la Cortinada
La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha afirmat aquest dijous, en el marc de la roda de premsa posterior al consell de comú, que el futur centre sociosanitari de la parròquia —que, tal com va anunciar a principis de setmana, s’ubicarà a la Cortinada, concretament a la zona del Camp de Ceró— es desenvoluparà mitjançant un model públic-privat, i que "difícilment podrà ser 100% públic". "Ens agradaria molt que el projecte tirés endavant, perquè creiem que és essencial disposar d’un servei d’aquest tipus a les Valls del Nord, però hem de ser realistes: necessitem comptar amb tercers i el cost de les obres és elevat. Ara bé, pensem que és un projecte atractiu per al sector privat, ja que es faria en un terreny públic gratuït i amb exempció dels impostos de construcció, que és probablement la manera com el comú podria intervenir-hi”, ha detallat la mandatària comunal, qui ha admès que una sola empresa privada s’ha mostrat interessada fins ara en impulsar la iniciativa.
Coma ha explicat que aquest operador va proposar la possibilitat de desenvolupar dos edificis diferenciats: un bloc de pisos amb serveis per a persones amb cert grau d’autonomia i, paral·lelament, l’edifici del sociosanitari destinat a residents amb dependència més elevada. De fet, la cònsol ha qualificat aquesta opció de “molt bona idea” perquè permetria adaptar-se millor a les diverses necessitats de la població, però ha remarcat que el projecte encara es troba en una fase preliminar i que l’impuls definitiu dependrà de la col·laboració estreta amb Afers Socials, que haurà de definir les necessitats reals del país i la capacitat d’acollida del futur equipament. “Cal comptar amb la Massana: per a molta gent d’allà, venir aquí seria més a prop i més còmode” ha apuntat mentre recordava que, si finalment s’acaba materialitzant, el projecte es faria sota una concessió màxima de cinquanta anys, el període habitual per a aquest tipus d’infraestructures.
El conseller de la minoria, Enric Dolsa, ha comentat que, segons ell, per fer les coses correctament caldria convocar un concurs públic. “Espero que no es faci com es va fer amb Grífols” ha opinat, assegurant alhora que no disposa de cap altra informació al respecte.
La sessió de consell de comú també ha aprovat dues partides econòmiques destacables. La primera, de 150.000 euros, servirà per dur a terme la impermeabilització de la coberta de la zona d’aigües del centre esportiu, on s’han detectat filtracions provinents de la terrassa superior. "Aquesta intervenció és necessària per garantir el bon funcionament de les instal·lacions i evitar danys estructurals" ha comentat Coma. La segona partida, de 84.000 euros, complementa la licitació de les obres de la Plana dels Camps, que inclouen la creació d’una zona verda i d’un nou aparcament d’unes cent places. El projecte, que es va valorar inicialment en una mica més de dos milions d’euros, va quedar curt després que les empreses licitants presentessin ofertes superiors al pressupost previst, motiu pel qual ha calgut reforçar-lo econòmicament. Les obres, que tenen un termini d’execució d’uns sis mesos, es preveu que comencin al gener i que puguin estar finalitzades al setembre.