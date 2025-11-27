Activitats

La 15a Mostra de Cinema Etnogràfic arriba a Encamp amb dos documentals sobre la transhumància

La projecció tindrà lloc el 2 de desembre a l’antic edifici de Ràdio Andorra i inclourà un col·loqui amb el pastor Martí Pubill i un tast de productes silvestres

Caps de bestiar que van participar en la transhumància.

Redacció
Andorra la Vella

La 15a Mostra de Cinema Etnogràfic de Catalunya fa parada a Encamp el dimarts 2 de desembre a les 19 hores amb la projecció de dos documentals dedicats a la transhumància: “Veus transhumants” de Paula Escribano, i “Camins de Tradició, la Transhumància a Andorra” de Sergi Pla. L’acte se celebrarà a l’antic edifici de Ràdio Andorra i inclourà un col·loqui amb el pastor Martí Pubill, així com un tast d’aigües d’herbes i galetes silvestres.

El primer documental ofereix una mirada antropològica a la transhumància a peu a Catalunya, amb testimonis i experiències que posen en relleu els reptes actuals dels pastors. El segon se centra en la transhumància a Andorra, la seva evolució i el seu reconeixement com a patrimoni immaterial de la UNESCO.

L’activitat, gratuïta, està organitzada pel Node Pirineu Central del Col·lectiu Eixarcolant, amb el suport del departament de Medi Ambient del comú d’Encamp i del Govern d’Andorra.

