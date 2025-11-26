ANDORRA LA VELLA
Susagna Venable dimiteix com a assessora comercial del comú
L’excol·laboradora de la corporació decideix no continuar en el càrrec “per motius personals”
Susagna Venable, assessora comercial del comú d’Andorra la Vella des de fa un any i mig, va presentar fa uns dies la dimissió “per motius personals”, segons va confirmar ella mateixa en declaracions al Diari. Venable va ser contractada el maig del 2024 com a delegada del desenvolupament i assessorament comercial i empresarial –aquest era el nom exacte del càrrec– en qualitat de personal de relació especial. El comú de la capital ha acceptat la dimissió, van confirmar fonts de la corporació.
Venable no va voler donar més detalls sobre les raons de la seva sortida del comú. Com a responsable de suport i dinamització al comerç i a l’empresa del departament de Promoció Turística i Comercial, era l’encarregada “d’impulsar l’àrea, mantenir una relació directa amb les associacions de comerciants, portar a terme el pla de formació i suport al comerç, verificar les dades del cens i de contacte amb els comerços de la parròquia, i desenvolupar els projectes relatius al foment de nous comerços”, segons la descripció del lloc de treball publicat al BOPA.
Els projectes comercials liderats per Venable tindran continuïtat
Baixa
D’altra banda, aquesta publicació també va poder saber que el departament de Comerç del comú de la capital passa una situació complicada per una baixa de llarga durada de la cap de servei de Desenvolupament de Projectes Comercials. Fonts de la corporació vas assegurar que s’està treballant per reforçar el departament i assegurar el bon funcionament de l’àrea mentre duri aquesta circumstància.
El comú, per la seva part, va expressar l’agraïment per la tasca desenvolupada per l’exassessora comercial en l’últim any i mig. La corporació va destacar-ne l’impuls als projectes estratègics, el tracte i la comunicació constant amb el teixit comercial i empresarial, i la seva dedicació en l’àmbit de la dinamització comercial.
El comú expressa l’agraïment per la tasca de l’exassessora
Un dels projectes més destacats que va encapçalar Venable (tot i que encara no ha vist la llum) és la posada en marxa d’una borsa de treball de professionals del comerç, consultable al web del comerç del comú de la capital. El web també és previst que inclogui un calendari d’activitats, un cens de comerços, una llista actualitzada de locals buits i informació sobre les associacions de comerciants. La corporació va assegurar que tots els programes liderats per Venable des del maig de l’any 2024 tindran continuïtat, ja que formen part de l’estratègia del comú. Per tant, es desenvoluparan segons la planificació establerta.
En el passat, Venable, entre altres càrrecs, ha presidit l’Associació de Comerciants de l’avinguda Carlemany i travesseres i la Federació d’Associacions de Comerciants d’Andorra. També ha participat en política. Va ser la número quatre a la llista d’Agrupament Ecampadà per a les comunals del 2019, i el 2023, la número dos en la llista parroquial per a les nacionals formada pel PS i Agrupament Encampadà. En l’àmbit empresarial i comercial, fa uns anys va muntar una cadena de sabateries amb establiments a l’eix central que no va acabar de reeixir.