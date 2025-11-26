LA MASSANA
El funcionari suspès de feina i sou agafa ara la baixa
L’empleat hauria gestionat irregularment el pla de pensions comunal
El treballador del comú que havia estat suspès cautelarment per presumptes irregularitats en la gestió del pla de pensions dels funcionaris va agafar la baixa després de reincorporar-se a la feina la setmana passada. Encara no ha retornat al lloc de treball.
L’empleat va ocupar el càrrec d’interventor del comú massanenc fins al desembre del 2023. La suspensió provisional es va decretar arran d’un informe intern ordenat per l’actual equip comunal, que apuntava possibles actuacions irregulars en la gestió del pla de pensions. La decisió es va adoptar per protegir la integritat de l’expedient i assegurar una instrucció correcta del cas. Es calcula que l’import gestionat de manera irregular podria ascendir a uns 200.000 euros.
Entre les anomalies identificades consten el pagament d’aportacions a treballadors que, segons el reglament del pla aprovat el 2011, no en podien ser beneficiaris –com ara càrrecs de confiança o personal interí–, així com la redistribució de romanents pressupostaris entre els adherits en funció del seu salari, fet que afavoria les retribucions més altes.
La Batllia manté oberta una causa judicial per investigar els fets, que s’ha assignat a la sala especialitzada número 3. El comú havia traslladat el cas a la Fiscalia seguint les indicacions del gabinet jurídic. Ara, la corporació queda en espera del que decideixi la justícia.