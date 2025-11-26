Esports
Encamp celebra el 4 de desembre la primera Gala de l’Esport per reconèixer el talent local
Avui és l'últim dia perquè els esportistes presentin candidatures
Encamp acollirà el dijous 4 de desembre la primera edició de la Gala de l’Esport, un nou esdeveniment que neix per reconèixer la dedicació, els èxits i el compromís dels esportistes, clubs i entitats de la parròquia. La celebració vol reforçar la cohesió del teixit esportiu encampadà i contribuir a donar visibilitat a la tasca que es fa des de tots els àmbits esportius del territori.
La gala tindrà lloc a les 19 h a la Sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, en un acte obert al públic. Durant la cerimònia s’entregaran guardons en diverses categories: millor esportista (masculí i femení), millor entrenador/a, trajectòria esportiva, esperit encampadà, millor promesa (masculina i femenina), millor equip i millor mèrit esportiu.
Les candidatures es poden presentar fins al 26 de novembre, tant a títol particular com a través de federacions, clubs, associacions o centres educatius, mitjançant el formulari disponible en línia. Igualment, ja es poden reservar les entrades gratuïtes per assistir a la gala a través del web comuencamp.ad.
Amb aquesta primera edició, el comú d’Encamp fa un pas endavant en la promoció dels valors esportius i en el reconeixement públic d’esportistes i entitats que contribueixen activament a la vida comunitària de la parròquia.