Sant Julià de Lòria
Naturland inicia la temporada dissabte amb l'estrena d'una tirolina de 600 metres
Les entrades es poden adquirir a partir de 35 euros amb descomptes online i opcions adaptades a totes les edats
Naturland inaugurarà la temporada d’hivern dissabte, amb activitats que estaran operatives fins al 12 d’abril del 2026. La principal novetat és la nova tirolina doble de més de 600 metres, una proposta de velocitat i adrenalina situada al sector de la cota 1.600. Aquesta activitat s’inclourà en les modalitats Aventura Max i Aventura Plus, i estarà disponible caps de setmana, ponts i períodes de vacances.
A la cota 2000, el centre consolida La Rabassa com a referent de l’esquí nòrdic, amb 15 quilòmetres de pistes, escola d’esquí, circuits de raquetes amb app mòbil, i activitats com Moonbikes, Snowscooters, Skimo o trineus nòrdics. La cota 1.600 manté clàssics com el Tobotronc, l’Airtrekk, el Forestline, el Sklide, el tir amb arc i circuits infantils.
L’oferta gastronòmica s’amplia amb espais com la Borda de Conangle a la cota 2.000 i propostes familiars com l’hamburgueseria El Foc o l’Alberg Naturland. A més, s’incorpora una nova caseta d’atenció al client i venda automatitzada.
Naturland repetirà també l’experiència del Pare Noel els dies 6, 7, 12, 13, 19, 20, 21, 22 i 23 de desembre, una activitat pensada especialment per al públic familiar. Les entrades es poden adquirir a partir de 35 euros amb descomptes online i opcions adaptades a totes les edats.