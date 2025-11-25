Activitats
Encamp i el Pas de la Casa encendran les llums de Nadal dilluns
La parròquia acollirà la Fira de Santa Llúcia del 5 al 8 de desembre
El comú d’Encamp donarà el tret de sortida al Nadal aquest divendres 1 de desembre amb la tradicional encesa de llums, que tindrà lloc a les 18 hores de manera simultània al parc de l’Ossa d’Encamp i a la plaça de l’església del Pas de la Casa. La jornada estarà acompanyada d’actuacions musicals: la cantant Marta Dallerès actuarà a Encamp i el Cor Rock d’Andorra ho farà al Pas. La celebració es clourà amb coca i xocolata desfeta per a tothom.
Del 5 al 8 de desembre, la parròquia viurà un dels moments més emblemàtics del calendari nadalenc amb la Fira de Santa Llúcia, que s’instal·larà a la plaça de Sant Miquel. Hi haurà parades d’artesania, productes locals i decoració nadalenca, a més de diverses actuacions musicals. El divendres 5, el duet Ingrid ANDorrabAND obrirà la fira a les 17 hores. Els dies 6 i 7, la fira obrirà de 10 hores a 14 hores i de 16 a 19 hores, amb actuacions de Roser Puigbò i Eugènia Correia al matí i un concert de les corals Sant Miquel i Sant Antoni la tarda del dissabte.
El 8 de desembre, darrer dia de la fira, l’església de Sant Miquel acollirà una conferència-concert a les 11 hores a càrrec de la Coral Polifònica de l’Alguer, que clourà la jornada a les 17 hores amb la interpretació d’“El Cant de la Sibil·la” a l’església de Santa Eulàlia. Aquest darrer concert s’emmarca dins una trobada entre Encamp i l’Alguer, dues ciutats agermanades.