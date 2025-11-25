Trobada intraparroquial
Els síndics generals visiten Sant Julià per conèixer l’estat dels principals projectes comunals
Han tornat a la parròquia després d'un any i mig
El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han realitzat una nova visita institucional a Sant Julià de Lòria, un any i mig després de la primera trobada amb les autoritats parroquials. Els representants del Consell General han estat rebuts pels cònsols lauredians, Cerni Cairat i Sofia Cortesao, amb qui han mantingut una reunió centrada en l’actualitat política nacional i els projectes estratègics de la parròquia.
Durant la visita, els síndics han mostrat interès per les actuacions que la corporació comunal té en marxa. En aquest sentit, han pogut veure sobre el terreny l’evolució de les obres de pacificació de la plaça Calonge-Sant Antoni, situada davant l’entrada del centre esportiu, una intervenció que busca millorar la mobilitat i l’ús ciutadà de l’espai.
A més, Ensenyat i Codina han conegut de primera mà l’estat dels treballs de reforma del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, que afronta ja la fase final del projecte. Aquesta infraestructura renovada es preveu que esdevingui un espai clau per a l’activitat cultural i social de la parròquia.