Educació
Els alumnes de cinquè de l'escola andorrana d'Ordino visiten el comú
Els joves han intercanviat idees amb els cònsols
Una trentena d’alumnes de cinquè de primària de l’escola andorrana d’Ordino han visitat avui el comú de la parròquia, en una activitat educativa per conèixer de prop el funcionament de les institucions. Els infants han estat rebuts per la cònsol major, Maria del Mar Coma, i el cònsol menor, Eduard Betriu, que els han acompanyat en un recorregut pels diferents departaments, inclosa la casa comuna vella i l’arxiu.
A l’arxiu comunal, els alumnes han pogut veure documents històrics i rebre una reproducció del pergamí més antic conservat: una sentència. El moment més destacat, però, ha estat la trobada amb els cònsols a la sala del Consell, on els infants han formulat preguntes sobre política, eleccions i gestió comunal, i han presentat propostes per millorar la parròquia.