Cultura
Sant Julià emplaçarà en la rotonda del pont del Solà un conjunt escultòric de Sergi Mas
El cònsol major, Cerni Cairat, creu que "és el moment oportú per fer néixer aquesta obra"
El comú de Sant Julià instal·larà en la rotonda del pont del Solà un conjunt escultòric de Sergi Mas. Així ho ha anunciat el cònsol major de la parròquia, Cerni Cairat, durant l'homenatge artístic que s'ha realitzat a l'artista a la Biblioteca Comunal Universitària aquest dilluns. La rotonda, ubicada a l'entrada de Sant Julià de Lòria, representa el ball de la Marratxa i està basat en un dibuix que l'artista va realitzar fa vint anys, el 2005. Segons Cairat, "fins ara no s'havia pogut dur a terme aquesta obra", però "creiem que és el moment oportú per fer-la néixer" i "convertir-la en un homenatge permanent al mestre i a les nostres tradicions". El projecte ha estat realitzat en col·laboració al fill de Sergi Mas, Roger Mas, i Josep Pere.
Roger Mas ha explicat que el disseny original "anava emplaçat a la plaça de la Germandat", però "considerem que l'entrada a Sant Julià de Lòria i al país és també un lloc molt emblemàtic on poder ubicar-la". Mas ha relatat també que s'ha modificat l'obra i s'han realitzat uns forats a les escultures per a "adaptar-les a l'aire i les condicions de la zona", però que gràcies a això "s'evitarà que acabin caient".
Baix relleu de fusta
El cònsol major ha anunciat que la família Cerqueda Sierra ha cedit "un baix relleu de fusta tallada datat del 1970" i que representa una imatge de la "cuina de Casa de la Vall". "Els germans Jordi i Julià Cerqueda han desitjat que aquesta obra torni a la parròquia i que es vulgui també mostrar en un espai públic perquè tothom la pugui gaudir", ha assenyalat Cairat, tot apuntant que "un cop finalitzades les obres de reconstrucció del Centre Cultural ubicarem aquesta peça de manera destacada, reservant un lloc privilegiat per a poder-la exposar".
Durant l'acte també s'ha procedit a la lectura pública de textos de Sergi Mas. Una activitat organitzada pel comú de Sant Julià de Lòria i els escriptors Txema Díaz-Torrent i Manel Gibert.