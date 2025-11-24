Música
El conservatori arrenca el cicle d’hivern amb cinc concerts i grups de sensibilització per a infants
La programació arrenca aquest dissabte i s'estendrà fins al 22 de març del 2026
El Conservatori d’Andorra la Vella ha presentat el seu tradicional Cicle d’hivern, una programació de concerts oberts al públic que s’estendrà de finals de novembre a finals de març. La iniciativa inclou cinc actuacions de banda, orquestra simfònica i formacions de cambra, amb la gran novetat dels grups de sensibilitzaciói per a infants de 3 anys.
Més enllà de l’activitat artística, el conservatori continua creixent en nombre d’alumnes –amb més de 100 inscripcions noves en quatre anys– i estrena enguany grups de sensibilització per a infants de només 3 anys. El director, Jordi Sabata, ha destacat que el cicle “és una mostra del compromís del centre amb la qualitat pedagògica i artística” i una via per “obrir les portes a tothom”.
La programació arrenca el 29 de novembre amb el Concert de Nadal al Centre de Congressos, i inclou propostes fins al 22 de març. A més, el centre manté la seva aposta per projectes socials com la musicoteràpia amb el SAAS, activitats en escoles bressol i el projecte ComSona! al Col·legi Sant Ermengol.