ANDORRA LA VELLA
‘Carrers Vius’ tanca la prova pilot sense decidir el futur dels talls
Valoració positiva de veïns i comerciants al veto als cotxes a l’avinguda Meritxell entre la Rotonda i la Creu Grossa els diumenges
El comú d’Andorra la Vella ha conclòs la prova pilot del projecte Carrers Vius amb una valoració general positiva, però encara sense concretar si la iniciativa tindrà continuïtat el 2026. El tram de l’avinguda Meritxell entre la Rotonda i la Creu Grossa s’ha tallat al trànsit cada diumenge entre el setembre i el novembre per convertir-lo en espai exclusiu per a vianants. Ara, amb les dades a la mà, el comú analitzarà les opinions recollides i els informes tècnics abans de prendre una decisió definitiva.
La prova ha tingut una participació ciutadana destacable: prop d’un centenar de persones han respost l’enquesta oberta a través de codis QR i accions al carrer, amb una puntuació mitjana de gairebé 4 sobre 5. També el comerç ha mostrat, en termes generals, una bona predisposició envers el projecte, del qual destaca la sensació de tranquil·litat i la millora de l’entorn per passejar i conviure. Els informes tècnics confirmen que l’impacte en el trànsit ha estat mínim i que s’han pogut garantir tant la mobilitat com l’accessibilitat, amb l’habilitació de vies alternatives i el trasllat de les línies de bus al carrer Prat de la Creu.
La corporació no decidirà si continua fins al primer trimestre del 2026
El projecte, que forma part d’un pla més ampli per repensar els espais públics de la parròquia, es basa en tres eixos: la qualitat de vida del ciutadà, la qualitat urbana i la dinamització comercial. A més dels talls de circulació, cada diumenge s’han organitzat activitats lúdiques i culturals per donar vida al carrer i afavorir la participació de veïns i visitants. Aquesta combinació de pacificació del trànsit i dinamització ha estat ben valorada i ha contribuït a generar un ambient més amable per a tothom.
El comú assegura que caldrà fer una lectura acurada dels resultats
Tot i que el balanç és positiu, des del comú s’ha insistit que la prova tenia un caràcter exploratori i que caldrà fer una lectura acurada dels resultats abans de decidir la fórmula idònia de cara a l’any vinent. Entre les opcions que podrien valorar-se hi ha repetir els talls dominicals, ampliar-los a altres dies o redefinir l’àmbit d’aplicació. Algunes veus del comerç han expressat interès a estendre la iniciativa també als dissabtes, una proposta que el comú es mirarà amb deteniment.
El projecte es va dissenyar tenint en compte que els diumenges són dies de baixa afluència de vehicles, fet que facilitava la implementació inicial. També es van incloure mesures de seguiment i valoració directa al comerç i al veïnat, amb la figura d’una dinamitzadora encarregada de recollir les impressions de primera mà. Ara, el comú es dona un marge fins al primer trimestre del 2026 per anunciar la seva decisió final, un cop es tanqui l’anàlisi de les dades recollides durant la prova. Mentrestant, la iniciativa es manté com un exemple de transformació urbana temporal que podria tenir recorregut futur.