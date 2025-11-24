Cultura
Cal Federico inaugura l’exposició "Respirs de Canillo" i el mural de Samantha Bosque
La mostra de Naiara Escabias és un homenatge a la natura de la parròquia
Cal Federico ha acollit aquest dilluns a la tarda una doble inauguració artística que connecta territori i creació: l’exposició "Respirs de Canillo" de la fotògrafa andorrana Naiara Escabias Oferil i el mural creat específicament per l’artista Samantha Bosque. L’acte, organitzat pel departament de Cultura i Tradicions del comú de Canillo, ha comptat amb la presència del cònsol major, Jordi Alcobé, i de la consellera de Cultura, Cristel Torres.
"Respirs de Canillo", oberta fins al 31 de març, presenta una sèrie de paisatges naturals del poble capturats per Escabias i transformats mitjançant la tècnica artesanal Polaroid Lift. L’obra busca aturar el ritme i reconnectar amb l’essència del paisatge canillenc. La mostra inclou indrets com la Vall d’Incles, l’estany de Ransol, Siscaró o Cabana Sorda, i es planteja com un homenatge visual a la serenor de la natura.
La inauguració també ha servit per presentar el mural de Samantha Bosque, una intervenció pictòrica concebuda per integrar-se a l’espai i dialogar amb la seva memòria. L’obra, carregada de sensibilitat visual, vol enriquir l’experiència dels visitants i reforçar el caràcter cultural de Cal Federico com a espai de trobada i expressió artística.