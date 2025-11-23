Andorra la Vella
La prova pilot de ‘Carrers Vius’ tanca amb una valoració positiva de veïns i comerciants
Un centenar de participants han puntuat la iniciativa amb gairebé un 4 sobre 5 i el comú estudiarà el model de cara al 2026
El comú d’Andorra la Vella ha finalitzat el procés de recollida d’opinions sobre la prova pilot de 'Carrers Vius' amb un balanç positiu per part dels ciutadans i del comerç de la zona, segons ha explicat la corporació en un comunicat. Prop d’un centenar de persones han participat en el qüestionari difós les darreres setmanes, amb una valoració global propera als 4 punts sobre 5.
El comú també ha remarcat que els comerços han transmès una percepció favorable de la iniciativa. “Les dades ens confirmen que Carrers Vius és una proposta ben rebuda i amb potencial”, ha destacat el cònsol major, Sergi González, que ha subratllat que el procés participatiu “era necessari per escoltar totes les veus abans de definir cap decisió sobre el model de carrer”.
Els informes tècnics i el seguiment realitzat durant la prova indiquen que l’afectació en el trànsit ha estat controlada i amb un impacte reduït, fet que ha permès mantenir la mobilitat habitual al centre de la parròquia. La corporació analitzarà ara tota la informació recollida per definir la fórmula més adequada i determinar si el projecte tindrà continuïtat amb un nou format l’any 2026.