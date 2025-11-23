ORDINO
Ordino es dinamitza amb la inauguració del Cercle Màgic ampliat a altres punts
El Cercle Màgic va iniciar ahir les visites familiars amb una elevada afluència de públic, incloent-hi visitants vinguts de fora d’Andorra, com de València o les Canàries. El conseller de Turisme, Dinamització i Esports, Jordi Serracanta, va valorar molt positivament l’arrencada del projecte, i va destacar l’ampliació dels espais respecte de l’any passat: de la concentració a Ordino s’ha passat a un recorregut que inclou l’Acadèmia dels Menairons, la Cortinada, Llorts i el Camí de Renys fins a la Mina, on es troba la cova del Menairó Trapella.
Segons Serracanta, les primeres visites ja han deixat els veïns encantats i han atret els primers turistes. L’objectiu és dinamitzar la parròquia durant les festes de Nadal. Malgrat el fred, la meteorologia ha contribuït a l’ambient màgic del recorregut, amb la neu fent-lo “encara més acollidor, gairebé com si fos Finlàndia”.