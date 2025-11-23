REPORTATGE
Infants solidaris a Sant Julià
La caminada solidària Avança’t al Càncer reuneix 220 participants a Sant Julià i recapta 878 euros per a la recerca del càncer infantil.
Amb un fred intens i a dos quarts de deu del matí, 220 persones van desafiar el temps ahir a Sant Julià de Lòria per participar en la caminada solidària Avança’t al Càncer. L’activitat, impulsada pel Consell d’Infants lauredians dins de la Setmana de la Infància, no només ha estat un èxit de participació, sinó també d’esperit solidari: s’hi han recaptat 878 euros que es destinaran íntegrament a la investigació del càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu, a través de l’associació Polseres Candela.
Una de les protagonistes emocionals de la jornada va ser la Júlia, antiga membre del Consell d’Infants i expacient de leucèmia. Amb el dorsal 67 penjat amb orgull, va recordar el dolor dels tractaments i va defensar la recerca com a eina per reduir el patiment dels infants. “Cap nen hauria de passar pel mateix”, va afirmar amb veu ferma. El seu testimoni va colpir els assistents i va posar rostre i emoció a la causa que motivava la caminada.
Una nena que va superar un càncer inspira la iniciativa dels més petits
La proposta, nascuda de manera espontània dels més petits, ha estat acollida amb entusiasme pel comú, que va activar tots els mecanismes per fer-la realitat. Eva Ramos, consellera del Social, va remarcar la implicació ciutadana malgrat el mal temps i va destacar el dorsal solidari com una manera de col·laborar a mida de cada participant. “Hem tingut aportacions des de 3 fins a 100 euros”, va detallar. Segons Ramos, aquesta iniciativa demostra que els infants no només tenen veu, sinó també capacitat de mobilització i lideratge social.
La jornada va cloure amb activitats lúdiques i creatives a la plaça de la Germandat i un concert del Cor Rock d’Encamp, en una festa pensada per a infants de zero a onze anys. La Setmana de la Infància ha reunit 300 participants i ha esgotat totes les places dels tallers familiars. Des d’Unicef Andorra s’ha felicitat l’acció del comú i la implicació dels infants, en una edició que també ha posat el focus en el dret 24, que garanteix la salut física, emocional i ambiental dels menors.
Sant Julià ha demostrat que, quan les idees neixen dels infants, el resultat pot ser tan tendre com poderós.