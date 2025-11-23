Sant Julià
La Fira de Santa Llúcia regressa amb 25 casetes i una oferta gastronòmica ampliada
La cita nadalenca incorpora enguany novetats en l’àmbit gastronòmic
Sant Julià de Lòria es prepara per celebrar la 41a edició de la Fira de Santa Llúcia, que aquest any comptarà amb un total de 25 casetes dedicades als productes nadalencs. La mostra tornarà a la plaça de la Germandat i a l’avinguda Verge de Canòlich i oferirà artesania, objectes decoratius, gastronomia tradicional i diverses propostes locals amb l’objectiu de donar el tret de sortida al calendari d’activitats de Nadal.
La fira incorpora enguany novetats destacades en l’àmbit gastronòmic. L’espai chill-out/gastronòmic permetrà degustar la tapa creada pel xef Carles Flinch, del restaurant Can Manel, per a l’Andorra Taste. També s’hi podran provar les tapes de la 15a Ruta de la Tapa de la Valireta i del Casa Meva, que tornen a la fira. El restaurant Lover’s hi participarà per primera vegada amb una proposta pròpia de pasta i altres especialitats, aprofitant la seva recent arribada a la parròquia. La seva inclusió té com a objectiu donar visibilitat a nous negocis i facilitar que es donin a conèixer a través d’esdeveniments locals.
Les activitats familiars hi tindran un paper rellevant, amb animacions infantils que inclouran jocs de fusta gegants, globoflèxia i pintacares. Els més petits també podran participar en tallers de manualitats, mentre que es proposarà un taller de sopes i cremes per aprendre a cuidar-se durant els mesos més freds.