FAUNA
Els banders eliminen un parell de nius de vespa asiàtica a Encamp
Els banders van realitzar la retirada d’un parell de nius de vespa asiàtica prop de l’hotel Rosaleda, d’Encamp. L’actuació es va dur a terme ahir dissabte al matí i el servei de circulació va acordonar la zona mentre es duia a terme la retirada dels nius.
El cos de banders ha gestionat més de 10 nius de vespa asiàtica durant l’any, la majoria dels quals ja eren primaris i algun que encara es trobava en estat embrionari. El conjunt de nius de l’espècie exòtica invasora eren al sud del país.
La vespa asiàtica o velutina és una espècie exòtica invasora originària d’Àsia i a Andorra és considerada invasora des del 2022. L’insecte, que ha arribat suposadament de forma natural a Andorra, és una amenaça per a les explotacions apícoles, per a altres insectes autòctons i per a les explotacions de producció de fruita, i pot ser un perill per a les persones en cas de proximitat a vespers.