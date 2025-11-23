ANDORRA LA VELLA
La construcció del camí forestal a Solobre afectarà la fauna i la flora
L’actuació de la corporació al bosc comporta la pèrdua de vegetació i la fragmentació d’hàbitats forestals de la zona
El projecte per a l’adequació d’un nou camí forestal al bosc de Solobre, impulsat pel Comú d’Andorra la Vella, preveu diverses actuacions com l’obertura d’una via, la construcció de murs de contenció i sistemes de drenatge. Tot plegat ha estat analitzat mitjançant un estudi d’impacte ambiental que conclou que, malgrat les mesures previstes, l’actuació comportarà afectacions importants sobre diversos components del medi natural.
Un dels impactes més rellevants serà sobre la vegetació i la cobertura forestal. L’obertura del camí afectarà principalment pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) i rouredes de roure martinenc (Quercus humilis), amb presència d’espècies com el bedoll, l’avellaner i el boix. També es veuran afectades zones on creixen espècies considerades d’interès a la Llista Vermella de la Flora d’Andorra, com Lilium pyrenaicum, Ononis aragonensis i Primula farinosa. L’eliminació d’aquesta cobertura vegetal comporta la pèrdua d’hàbitats, la fragmentació de l’entorn i un augment de l’exposició del sòl a processos d’erosió.
El camí forestal afectarà espècies vegetals protegides i hàbitats d’interès
Pel que fa a la fauna, el projecte pot alterar temporalment els hàbitats de nombroses espècies presents a la zona, com ara el cabirol, l’esquirol, la guineu, la fagina, així com una gran varietat d’ocells, entre els quals el gaig, el pit-roig i el picot verd. L’increment de soroll, el moviment de maquinària i l’activitat constructiva podrien desplaçar temporalment les espècies més sensibles. L’estudi també destaca la presència d’amfibis i rèptils com la granota roja o l’escurçó pirinenc, que podrien veure afectats els seus corredors ecològics.
S’aplicaran mesures correctores per preservar la fauna i minimitzar l’erosió
A nivell hidrològic i edàfic, tot i que el camí no es troba a prop immediat del riu Valira, es creuaran canals temporals i barrancs secs que podrien alterar-se durant les obres. Això podria comportar canvis en la capacitat d’infiltració del sòl i el flux d’aigua, a més d’un increment del risc d’erosió per la pèrdua de cobertura vegetal i els moviments de terres.
Mesures correctores
Per minimitzar aquests impactes, s’han previst mesures preventives i correctores, com la limitació del calendari d’obres fora de les èpoques de nidificació i reproducció, la restauració vegetal amb espècies autòctones, l’estabilització de talussos amb tècniques de bioenginyeria, i la implementació d’un pla de vigilància ambiental que permetrà fer seguiment dels indicadors ecològics afectats i garantir l’efectivitat de les mesures aplicades.
El projecte, concebut per millorar l’accés al bosc per a treballs forestals, prevenció d’incendis i ús públic, haurà de compaginar-se amb una gestió rigorosa del seu impacte ecològic per preservar la biodiversitat del bosc de Solobre.