Cultura
El concert de Santa Cecília omple el Centre de Congressos d'Andorra la Vella
La proposta musical inclou actuacions a les set parròquies del país
El concert de Santa Cecília, amb participació de la Jonca i les escoles de música d'arreu d'Andorra i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, ha omplert de gom a gom el Centre de congressos d'Andorra la Vella amb una proposta de viatge sonor a les parròquies del Principat. Set peces pels set territoris del país. El director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, ha expressat que "hem escollit a cada parròquia un element que la defineix, com per exemple la transhumància, les parets de pedra seca, els camins de pedra, la flora autòctona, l'aigua, o el vent". Tot, repensat per atraure els joves, amb estils com "a les Nines d'Ordino a ritme de 'reggae', o amb l'Escarrana hi ha un rap".
L'obertura del concert ha anat a càrrec del director convidat, Àlex Arajo, qui ha confeccionat una representació que ja havia tocat l'ONCA. "Vaig escollir 'Vistes del mar', una obra de Toldrà, d'un compositor català, i volia afegir dues obres més, al principi i al final, que poguessin encaixar bé amb el perfil: una simfonia de William Boyce, que és una obra barroca, que va molt bé per treballar aspectes descriptius de la música, molts retòrics, i l'última obra, una 'suite' de Reuter, pensada per estudiants i perfecta pel perfil que tenim de músics, on es podien treballar molts aspectes", ha detallat el músic. Objectiu del concert, en primer lloc, és encoratjar als joves músics a participar en una orquestra professional amb públic i nervis reals. "Jo també vaig ser alumne de la Jonca, vaig fer aquests concerts, i ho recordo amb molt d'afecte, una motivació i un aprenentatge pedagògic molt important", ha apuntat.
"Cal destacar també l'actitud dels joves, que han estat fantàstics, molt atents, que han fet molt bona feina, i els professionals que ens han vingut a ajudar també, acabem de construir tots plegats un concert que podem gaudir tots", ha expressat Arajo, tot assenyalant que, quan ell era estudiant, "aquests concerts eren una oportunitat immensa, nosaltres, nanos i estudiants, poder tocar al costat de professionals i veure com sonava tot, ens quedàvem flipats". "Esperem que aquesta motivació la puguem transmetre als joves", ha conclòs Arajo.
Un repertori nacional
Qüestionat per la llarga trajectòria musical, Gumí ha confessat que "quan vaig entrar com a director artístic, una de les idees que tenia principals és crear un repertori de música clàssica andorrana". "Música que neix de l'essència del país i que la defineix amb les característiques del Principat", ha puntualitzat.
"És cert que fa ja molts anys que fem música pel país. I també que tenim tota aquesta música a l'arxiu, disposició per tothom, de tots els músics", ha expressat. Tanmateix, ha reconegut que "estaria bé fer-ne un recull i publicar-lo, perquè és patrimoni musical també del país".