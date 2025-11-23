Escaldes
Comença la tercera fase del projecte de les colònies d’Engolasters per completar les instal·lacions
El comú treu a concurs la redacció del projecte tècnic i la direcció d’obra, amb un pressupost de 17.500 euros.
El comú d’Escaldes-Engordany ha posat en marxa la tercera fase del projecte de la casa de colònies d’Engolasters amb la publicació d’un concurs per a la redacció del projecte tècnic i la direcció d’obra. L'etapa és considerada clau per completar les instal·lacions i garantir que l’equipament pugui funcionar de manera autònoma, segura i adaptada a activitats educatives i de lleure durant tot l’any.
La fase licitada inclou l’habilitació de banys i dutxes per a nens i nenes, dos banys públics destinats als caminants, un espai d’office-cuina i la reforma de la cuina existent. També contempla la construcció de les infraestructures bàsiques de subministrament i sanejament, com ara un dipòsit d’aigua potable, fosses sèptiques i la xarxa d’aigua i desguàs fins als diversos serveis. Paral·lelament, s’haurà de redactar el projecte per adequar el camí que connecta la caseta de colònies amb la casa de Guardes.
El contracte té un import estimat de 17.500 euros, IGI inclòs, i un termini de redacció de sis setmanes. Mentre s’impulsa aquesta tercera fase, el projecte global avança amb altres actuacions. La setmana vinent finalitza el termini del concurs corresponent a la segona fase, que preveu la reforma integral de la segona caseta per ampliar la capacitat d’allotjament. La intervenció aprofita l’estructura metàl·lica existent i preveu incorporar una vintena de llits distribuïts en dues plantes, amb espai per al monitor i accés fix als llits alts. El termini d’execució és de 60 dies naturals a partir de la seva adjudicació.
La primera fase del projecte es va completar el juny del 2025 amb la rehabilitació de la primera caseta, que ja va permetre acollir infants durant les colònies d’estiu.