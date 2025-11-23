Canillo
Cal Federico dóna el tret de sortida al Nadal amb les seves cistelles de productes locals
Les paneres combinen gastronomia, cosmètica i artesania amb opcions de 50 a 150 euros
Cal Federico ha inaugurat la temporada nadalenca amb la presentació de les seves Cistelles de Nadal 2025, concebudes per posar en valor els productes locals i de proximitat del país. El lema d'enguany és “Aquest Nadal, no regalis qualsevol cosa, regala territori”. L’establiment convida a viure les festes de manera més conscient i a regalar experiències sensorials que reflecteixin la riquesa del país.
Les paneres inclouen una selecció de gastronomia, cosmètica natural i artesania local. Els productes destacats inclouen els vins de Casa Auvinyà, la Ratassia de la Carmeta, els formatges del Batall i de Casa Raubert, la mel d’Armiana, les galetes d’Estopiñán i creacions de Pocions de Lluna Nova i Kal Lluna.
Les opcions van dels 50 als 150 euros i les cistelles ja es poden adquirir a la botiga de Cal Federico, situada a l’avinguda Sant Joan de Caselles, a Canillo. Els interessats poden fer reserves o consultes a través del compte d’Instagram @calfederico42. La iniciativa ofereix una manera de celebrar el Nadal amb autenticitat, sostenibilitat i sabor d’Andorra.