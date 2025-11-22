ORDINO
Tot a punt per a l’inici de la segona fase de les obres a la xarxa d’aigua
El comú substituirà el tub actual per dos de nous: un només per al transport i un altre per a la distribució, entre Ordino i Sornàs
El comú d’Ordino està a punt d’iniciar la segona fase dels treballs de renovació i desdoblament de la xarxa d’aigua potable. Segons va explicar al Diari el conseller de Manteniment i Serveis públics, Àlex Gaspà, en les pròximes setmanes la corporació rebrà les ofertes de les empreses per assumir aquesta part de les obres, per a la qual s’ha destinat una partida de 800.000 euros en el pressupost de l’any vinent. La intervenció consistirà a substituir el tub actual per dos de nous, que en els pròxims anys s’allargaran fins a la zona de Llorts. El primer transportarà directament les aigües provinents de les muntanyes fins al nou dipòsit de Coma de Suquer. El segon, la distribuirà entre els edificis situats entre la rotonda d’entrada a Ordino i el cementiri de Sornàs.
La primera fase de les obres va començar el març passat i ja està pràcticament enllestida. En aquest cas, els treballs van consistir en el desdoblament de la xarxa entre la zona del coll d’Ordino i la rotonda d’entrada al poble. Els dos tubs, el de transport i el de distribució, ja estan instal·lats i han superat les proves de pressió. En els últims dies s’han acabat de connectar els edificis a les canonades noves.
La infraestructura està envellida i cal renovar-la per millorar-ne l'eficiència
Envelliment
La infraestructura de la xarxa d’aigua potable data de la dècada dels vuitanta del segle XX. “La parròquia ha crescut. El tub s’ha desgastat amb l’ús i per les obertures que s’hi han anat fent en els últims anys per connectar-lo als nous edificis. Tot plegat, ha provocat cada vegada més fissures, trencaments i pèrdues. Calia canviar-lo per un de nou i hem aprofitat els treballs per desdoblar-lo”, detalla el conseller. El projecte s’allargarà com a mínim sis anys, ja que el comú ha planificat dedicar-hi una partida anual de 800.000 euros entre el 2025 i el 2030. En total, per tant, la inversió s’enfilarà a 4,8 milions d’euros.
En els pròxims anys s'allargaran les noves canonades fins a la zona de Llorts
En els pròxims anys, la renovació de la xarxa anirà avançant progressivament fins a Llorts. En aquest punt és on es recullen bona part de les aigües que baixen de Sorteny, Rialb, Besalí i l’Angonella, i que, en el futur, podran transportar-se directament des d’aquesta zona fins al nou dipòsit de Coma de Suquer, que es construirà una vegada les fases prèvies dels projectes hagin estat enllestides.
Les reserves hídriques actuals poden sostenir el creixement urbanístic previst
Les reserves hídriques actuals d’Ordino permetran sostenir el creixement urbanístic de la parròquia previst pels estudis de capacitat de càrrega màxima i el POUP. El comú no ha hagut de recórrer mai a la captació de seguretat de la Serrera, pensada per abastir el poble en situacions d’emergència i escassetat.