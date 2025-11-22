ENCAMP
El consell d’infants proposa millorar els espais públics
El comú d’Encamp va constituir ahir al matí el nou consell d’infants, amb el jurament dels deu consellers titulars i els deu membres suplents que representen les escoles andorranes i franceses de la parròquia, tant d’Encamp com del Pas de la Casa. Les catorze iniciatives presentades reflecteixen un ampli ventall de preocupacions i idees, centrades en la millora d’espais públics, la sostenibilitat i la convivència. Els infants van proposar, entre altres coses, campanyes de sensibilització per fomentar la reutilització, mercats de segona mà i la creació d’un rober solidari.